Zecchino d'Oro, si parte: 12 canzoni in gara, in giuria anche Ficarra e Picone

Torna oggi e fino a sabato lo Zecchino d’Oro, alla 62esima edizione, su Rai1: tre appuntamenti pomeridiani, da oggi al 6 alle 16.50, condotti da Antonella Clerici dall’Antoniano di Bologna e la finale del 7 dicembre, alle 21.25, per la prima volta in diretta dall’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, con la conduzione della Clerici e di Carlo Conti, la direzione musicale di Peppe Vessicchio e il Coro dell’Antoniano diretto da Sabrina Simoni.

Dodici le canzoni inedite in gara (con le quali il repertorio sale a 776 brani), i cui temi vanno dagli animali ai sogni, dalla grammatica alle piccole grandi difficoltà di ogni giorno, e 16 i piccoli interpreti (in totale 1.034 dalla prima edizione), provenienti da 11 regioni. Ogni pomeriggio una giuria di ospiti, insieme alla tradizionale giuria di bambini tra gli 8 e i 12 anni, assegnerà un voto alle canzoni: sei saranno presentate il primo giorno, le altre sei il secondo, poi venerdì saranno riproposte tutte.

'Gran finale' all’Unipol Arena, i cui 8 mila posti sono andati esauriti in una sola settimana, con una giuria di ospiti vip: da Giovanni Allevi a Luciana Littizzetto, da Ficarra e Picone a Laura Chiatti.

Lo Zecchino d’Oro promuove inoltre la campagna 'Operazione Pane', attiva già dal 17 novembre e fino al 14 dicembre per sostenere 15 mense francescane che ogni anno mettono a tavola oltre 400mila persone e aiutano chi vive condizioni di grave disagio sociale: per offrire un contributo basta un sms o una telefonata da rete fissa al numero solidale 45588.

Antoniano sostiene anche una realtà francescana che opera ad Aleppo, in Siria. E per chi vuole conoscere la città in occasione dello Zecchino d’Oro, Bologna Welcome ha riservato sconti su visite

guidate e per i pernottamenti del 6 e 7 dicembre.

