The new Pope, il nuovo trailer della serie di Sorrentino: in tv a gennaio

Diffuso un nuovo trailer di The new Pope, la nuova serie di Paolo Sorrentino con Jude Law, che debutterà in esclusiva per l'Italia su Sky a gennaio 2020.

The new Pope è la seconda serie di Sorrentino ambientata in Vaticano. Nel casta anche John Malkovich, Henry Goodman, Massimo Ghini, Sharon Stone e Marilyn Manson.

Nove nuovi episodi che raccontano di Pio XIII. Il Pontefice è in coma. Ecco che il Segretario di Stato Voiello riesce nell’impresa di far salire al soglio pontificio Sir John Brannox, un aristocratico inglese moderato, affascinante e sofisticato che prende il nome di Giovanni Paolo III.

All'apparenza perfetto, il nuovo Papa nasconde in realtà fragilità e segreti.

