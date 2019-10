"L'anima vista da qui", dal 15 novembre il docu-film sui Negramaro

In occasione dei 20 anni di carriera, dal 15 novembre arriva su Raiplay il docu-film che racconta i Negramaro.

A prestare la sua voce l'attore Alessandro Borghi. In questo video, uno stralcio del suo racconto: “C’è un istante esatto in cui i pianeti tutti dell’universo si allineano perfettamente tra loro e in questa perfezione, puntuale e precisa, nel caos interstellare che ci appartiene, noi ritroviamo il nostro ordine nel mondo. Lo avvertiamo sulla pelle, nell’aria intorno a noi. Qualcosa sta cambiando e noi ce ne accorgiamo poco alla volta. Sentiamo le persone accanto indissolubilmente incastrate alla nostra vita. Come in un grande puzzle, i contorni delle nostre tessere biologiche aderiscono per incanto a quelli delle storie mancanti... mancanti almeno fino ad allora. Si comincia ad appartenere all’universo, alla sua storia, fino in fondo alle sue viscere. Fino al midollo dei suoi sogni...”.

Il docu film s'intitola "L'anima vista da qui" e racconta gli ultimi tre anni della band.

