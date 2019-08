Si è svolta a Castelbuono la seconda edizione del festival indie Musaic On. Giunti nelle Madonie molti giovani. “Musaic On – affermano i ragazzi dell’associazione ApertaMente – è un festival di musica indie, pop, rock nel quale convergono diversi generi e sfumature musicali. Band italiane selezionate come delle tessere di un mosaico, arricchito oltre che alla buona musica da momenti di svago, luci, colori e divertimento".

