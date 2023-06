Incidente in Campania, bus nella scarpata: coinvolte 5 auto, un morto e 25 feriti

Un uomo è morto e altre 25 persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto alle 4 del mattino in Campania, sulla A16 Napoli-Canosa, nel comune di Vallesaccarda, in provincia di Avellino. Nello scontro coinvolti un bus con 38 passeggeri e due autisti a bordo, che è precipitato in una scarpata, e cinque auto. Uno dei feriti ha subito l’amputazione di una mano. È il più grave tra le persone trasferite negli ospedali di Avellino, Benevento e Ariano Irpino.

La vittima era a bordo di una delle auto coinvolte e, al momento, non è chiaro se sia rimasto ucciso nel primo incidente fra due vetture o nel successivo scontro tra il bus e le due auto ferme sulla carreggiata, in direzione Napoli. Altre tre automobili, poi sopraggiunte, sono rimaste coinvolte nell’incidente stradale, appena dopo il bus, che viaggiava da Lecce a Roma. Dalle prime ricostruzioni pare che il pullman, dopo avere tamponato uno dei veicoli incolonnati, si sia ribaltato all’altezza della scarpata. Sul luogo sono al lavoro i vigili del fuoco, la polizia stradale ed il personale della direzione di Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia.

L'uomo deceduto è stato sbalzato fuori dall’abitacolo della vettura in cui viaggiava. Non si conoscono ancora le sue generalità. Nella palestra di Grottaminarda, dove sono stati ospitati la maggior parte dei passeggeri del bus, solo una decina di persone stanno attendendo l’arrivo di un pullman sostitutivo che li condurrà a Roma. Altri quindici passeggeri sono stati portati per ulteriori accertamenti medici nell’ospedale di Ariano Irpino. Altri ancora, le cui condizioni non destavano preoccupazione, sono stati raggiunti da parenti in auto che li hanno portati via.

Visitati dai medici del 118 alcuni tra i passeggeri del pullman Flixbus, soprattutto giovani ed extracomunitari. Alcuni hanno già reso una testimonianza alla polizia stradale di Avellino, che sta conducendo le indagini sull'accaduto. Secondo i racconti dei passeggeri, il bus sarebbe piombato su due auto già incidentate e poi avrebbe carambolato dopo avere urtato il guardrail per poi finire in testacoda e precipitare nella scarpata, fermato dagli alberi. Un’autogru dei vigili del fuoco lo ha sollevato dopo diverse ore dall’impatto, avvenuto alle 4 del mattino. Diverse squadre dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino hanno lavorato per soccorrere le persone intrappolate nel pullman che non erano riuscite a uscire attraverso i finestrini rotti. In salvo anche i due autisti presenti, che sono stati sottoposti ai test per rilevare la presenza nel sangue di sostanze stupefacenti e alcol. La procura della repubblica di Benevento indaga per omicidio stradale. Il tratto della A16 è stato riaperto solo in direzione Canosa.

Il video fornito dai vigili del fuoco

