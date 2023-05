La guardia di finanza partecipa ai soccorsi nei confronti delle popolazioni colpite dell'alluvione in Emilia Romagna. L'elicottero AW139 con equipaggio e aerosoccorritori del Centro di Aviazione ha tratto in salvo 10 persone, tra cui un giovane in località Russi (Ravenna) e 9 tra Forlì e Faenza in località Crociaro.

