Migrante finisce in mare: lo salva la guardia costiera con una figura speciale. Il video

Durante le operazioni di soccorso svolte oggi - 11 marzo - dalla guardia costiera nel Mare Ionio, un migrante è caduto in acqua ed è stato tratto in salvo. Lo rende noto la stessa guardia costiera con un tweet accompagnato da un video che mostra le operazioni (ve lo riproponiamo qui sopra). A salvare il migrante in mare è stato il rescue swimmer, figura professionale addestrata ad intervenire direttamente in acqua anche in scenari di grandi numeri, come specifica lo stesso tweet.

