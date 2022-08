Maltempo in mezza Sicilia, il video del temporale sulla Palermo-Catania

Mentre si profilano almeno altri due giorni di instabilità in Sicilia, come prevedono gli esperti di 3BMeteo, questa mattina altri temporali si sono abbattuti su molte zone dell'Isola.

Un acquazzone ha allagato Palermo, forti piogge nel Trapanese e anche nel Nisseno. Come si vede dal video, un nubifragio ha creato disagi sull'autostrada Palermo-Catania in particolare nella zona di Resuttano. In alcuni tratti la carreggiata era completamente allagata con le auto costrette a procedere a passo d'uomo. A rallentare la circolazione anche la presenza di un camion con una ruota scoppiata, nei pressi di Scillato, in direzione Palermo.

Proprio nel capoluogo i disagi maggiori a causa di un temporale che ha in pochi minuti ha provocato i soliti allagamenti. Tante le chiamate ai vigili del fuoco per segnalare strade piene di acqua e infiltrazioni in magazzini e abitazioni. La pioggia che era attesa da ieri è arrivata in modo intenso.

© Riproduzione riservata