Incendio sulla Palermo-Agrigento, tir in fiamme e auto incolonnate

Un incendio è divampato questa mattina, intorno alle 11,30 sulla Palermo-Agrigento, in direzione del capoluogo siciliano, subito dopo il bivio Manganaro. A prendere fuoco, un camion il cui autista, accortosi in tempo del principio del rogo, è sceso immediatamente dal mezzo.

L'autocarro in pochissimo tempo è stato avvolto dalle fiamme e completamente distrutto e si è levata una densa nube nera. Non ci sono feriti. Il rogo si è verificato in un tratto di carreggiata con restrizioni alla viabilità per cui è stato impossibile per gli altri mezzi avanzare. Inevitabilmente si è formata una lunga coda di auto con gli automobilisti che hanno spento le proprie vetture e sono scesi per strada.

Sul posto sono giunte due squadre dei vigili del fuoco di Palermo che hanno provveduto a spegnere il rogo. Le fiamme, alimentate dal caldo e dal vento, hanno minacciato anche la collina sovrastante ed è stato necessario anche l'intervento degli agenti del Corpo Forestale antincendio boschivo. La strada è stata momentaneamente chiusa e soltanto dopo lo spegnimento delle fiamme e la messa in sicurezza è stata riaperta alla viabilità.

Le auto sono rimaste incolonnate per circa un'ora.

