Palermo ritrova le processioni, fedeli in corteo per le vie del centro

Dopo due anni di stop a causa della pandemia, tornano i riti pasquali a Palermo. Grande partecipazione alla processione di Maria SS Addolorata de la Soledad partita dalla chiesa di San Nicola da Tolentino in via Maqueda e che si è snodata lungo le vie del centro storico di Palermo.

Al corteo religioso ha partecipato anche il sindaco Leoluca Orlando. "Dopo due anni di pandemia - dice nel video di Marcella Chirchio - si ritorna alle processioni rispettando le norme di sicurezza in materia sanitaria. È un modo per confermare e rinnovare la fede, ma è soprattutto un modo per ritrovare quello spirito di comunità che caratterizza la nostra città". E aggiunge: "In questo terribile tempo di guerra ritrovarsi è fondamentale affinché si costruisca insieme la pace. Auguro a tutti buona Pasqua".

