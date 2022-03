Palermo, aperta la carreggiata sul ponte Corleone in direzione Trapani: restano alcune limitazioni

Si avvia alla normalità la viabilità sul ponte Corleone di Palermo. Riaperta alla circolazione la carreggiata di viale Regione Siciliana in direzione Trapani e nei primi giorni della prossima settimana saranno tolti gli altri blocchi di cemento per consentire il totale ripristino della percorribilità. Il traffico è già molto più fluido anche se non se non mancheranno le limitazioni.

Dopo un lungo periodo di disagi per gli automobilisti il servizio di mobilità urbana del Comune di Palermo, dopo la relazione dalla Icaro Progetti nell'ambito delle attività di verifica, progettazione e manutenzione del ponte, ha emanato il provvedimento sulla transitabilità che prevede, però, una serie di limitazione dei carichi consentiti.

L'ordinanza prevede la realizzazione di due corsie per senso di marcia, centrate rispetto alla carreggiata esistente, con corsia di marcia a destra larga 3,5 metri e destinata ai veicoli con carico fino 44 tonnellate e corsia di sorpasso a sinistra larga 3 metri e destinata ai veicoli con carico fino 7,5 tonnellate. Tra le regole c'è la riduzione del limite di velocità a 50 Km/h sul ponte e divieto di sorpasso ai mezzi pesanti.

L'assessore comunale ai lavori pubblici, Maria Prestigiacomo, nei giorni scorsi ha precisato che "il ponte verrà aperto a due corsie ognuna di 6,5 metri, una in direzione Trapani ed una in direzione Catania; per ogni corsia potranno transitare un mezzo pesante per non più di 51,5 tonnellate ed un autoveicolo. Il Comune ha trovato le somme per potere attuare i lavori che saranno eseguiti sempre attraverso la struttura commissariale. L'affidamento dei lavori sarà sempre fatto da Anas. In sintonia con il Commissario stiamo attivando la riapertura del ponte a due carreggiate, entro i primi del prossimo mese non ci sarà più il 'Tappo sul Ponte'".

Non sono mancati i disagi per gli automobilisti. Dallo scorso 15 febbraio è impossibile immettersi sul Ponte Corleone dalla bretella lato mare di viale Regione siciliana in direzione Trapani. Un ulteriore cambiamento che ha mandato decisamente in tilt il traffico, con la nuova restrizione che ha appesantito ulteriormente la circolazione sul ponte.

