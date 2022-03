Rometta, vandali imbrattano piazza San Pio con bombolette spray di vernice

Brutto episodio a Rometta, comune in provincia di Messina. Ignoti hanno imbrattato Piazza San Pio, una delle zone più frequentate della città. I vandali hanno utilizzato alcune bombolette spray contenenti vernice di colore blu per lasciare scritte e disegni in molti punti della piazza.

Il primo cittadino di Rometta, Nicola Merlino, alza la voce e punta il dito contro "gli ignoti vandali (che presto non saranno ignoti) ieri sera ci hanno lasciato questo bel regalo!”, lo sfogo del sindaco del comune del Messinese che ha pubblicato nelle proprie pagine social un video che ritrae lo scempio ai danni della piazza. Sono in corso indagini per risalire all'identità dei vandali.

