Tirati fuori dalla barca in balìa del mare: ecco il video degli 88 migranti soccorsi in Calabria

Sono 88 i migranti soccorsi in condizioni difficilissime, come mostrano le immagini di questo video fornito dall’agenzia Italpress, a Isola di Capo Rizzuto, nel Crotonese, e giunti in località La Cannella con un’imbarcazione a vela al termine di una lunga traversata iniziata dalle coste della Turchia tre giorni fa.

Sono in gran parte siriani (44), ma anche palestinesi (15), afgani, iraniani, turchi, egiziani e yemeniti. Tra loro anche minori. Al termine delle operazioni sono stati tutti accompagnati presso il locale Regional Hub per la collocazione nei padiglioni di accoglienza. Sul posto, è intervenuto il funzionario di turno in Questura unitamente a personale dell’Ufficio Immigrazione, personale della Polizia scientifica, della Croce rossa italiana, dei vigili del fuoco, nonché medico dell’Asp.

© Riproduzione riservata