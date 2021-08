La Sicilia in zona gialla, il virologo avverte: "Senza vaccini probabile il passaggio in arancione"

"La Sicilia è in zona gialla ed è probabile che entreremo in zona arancione". Parola di Antonio Cascio, direttore dell’Uoc Malattie infettive del Policlinico di Palermo: "I contagi devono far riflettere, e non sono certo destinati a scendere, perché il picco non è stato ancora raggiunto".

Presenza di turisti e comportamenti poco attenti sono i motivi alla base dell'aumento continuo di nuovi casi da Covid19. Ma la causa è anche la bassa percentuale di siciliani non vaccinati: "Questo - ribadisce l'infettivologo - ha avuto un ruolo fondamentale. Solo la vaccinazione permette l'aggravarsi dei casi e può evitare di finire in ospedale, perché il virus continuerà a viaggiare ancora per molto tempo". Previsto anche l'insorgere di nuove varianti.

