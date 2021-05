Zona gialla in Sicilia, riaprono i cinema ma non tutti: "La vera ripartenza sarà a settembre"

Ripartenza ma con il freno a mano tirato. Le sale cinematografiche gradualmente stanno rialzando le saracinesche anche se molti cinema hanno preferito attendere come dichiara il presidente di Anec, Andrea Peria:

“La ripartenza c’è stata ma molti titolari di sala hanno ancora le ferite del lockdown e quindi stanno aspettando. Diciamo che in questo periodo si andava in pausa estiva anche per carenza di prodotto cinematografico. La vera ripartenza sarà speriamo a settembre ma molti gestori di sale stanno accusando questo periodo di inattività”.

