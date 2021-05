Carla Fracci realizzò uno spot per sostenere le Cure Palliative, il ricordo di Giorgio Trizzino

Giorgio Trizzino, passato al Gruppo Misto ed ex direttore sanitario dell’ospedale “Di Cristina” di Palermo", ha ricordato oggi Carla Fracci, nel giorno della sua morte: "Ho conosciuto Carla Fracci nel 1988 quando le chiesi di realizzare uno spot per sostenere le Cure Palliative - ha dichiarato -. Era durante le prove di un balletto al Teatro Politeama. Suo marito Beppe Menegatti volle curare la regia del video. Entrambi costruirono in poche ore questo spot, con slancio sincero e grande partecipazione emotiva. Un ricordo indelebile e tenerissimo...".

