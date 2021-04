Vaccini: medici e infermieri dell'Esercito in campo negli hub di Palermo, Messina e Agrigento

A supporto dei professionisti impiegati nell’attività di vaccinazione scendono in campo le forze armate, in seno all’operazione EOS, coordinata a livello nazionale dal comando operativo di vertice interforze. Si tratta di medici e infermieri del corpo della difesa distribuiti nei vari hub vaccinali: in Sicilia ad Agrigento, Messina e Palermo.

Qui, alla Fiera del Mediterraneo, è già attivo il team composto da un medico e da un infermiere della marina militare e da un’infermiera professionale volontaria della Crocerossa Italiana. Un importante contributo che potrà accelerare l’inoculazione dei vaccini, soprattutto nei momenti di maggiore affluenza.

Solo nello scorso fine settimana, per esempio, l’open weekend AstraZeneca ha radunato oltre 25.000 persone in tutta l’isola e da domani sono attesi altri picchi di presenze in vista delle somministrazioni senza appuntamento.

