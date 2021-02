Manifestazione contro la Dad in Sicilia, la Rete degli Studenti Medi: "Molto ancora da fare"

Una manifestazione contro la Dad. Ad organizzarla è la Rete degli Studenti Medi Sicilia per il prossimo 8 febbraio. Nella nota si legge: “Le condizioni in cui gli studenti in Sicilia hanno avuto accesso al diritto allo studio in questi mesi è la combinazione di quanto non è stato fatto, di quanto si è troppo atteso per fare, di quanto è stato fatto di sbagliato o non affatto sufficiente. Gli studenti avrebbero accolto diversamente l'annunciato rientro a scuola dell'8 febbraio se, come abbiamo sempre chiesto a gran voce, questi mesi fossero stati spesi per la riorganizzazione della scuola: sia per quanto concerne quelle note carenze strutturali degli istituti, sia per attrezzarla in modo da poter far fronte agli ulteriori problemi dovuti alla crisi che stiamo vivendo”.

Uno sciopero quindi per dire no alla didattica a distanza: “Pur non privi di delusione, avendo voluto tenere, come ci è sinora parso opportuno, un contegno di tacita fiducia verso il senso di responsabilità istituzionale, questo rilievo ci muove alla proclamazione dello sciopero degli studenti per la data unica dell'8 febbraio da effettuarsi nella modalità dell'accesso alle lezioni tramite la Didattica a Distanza e non in presenza. Attivazioni nelle piazze o davanti le scuole avranno funzione informativa e coadiuveranno alla funzione mobilitativa dello sciopero”.

