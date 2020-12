Vax Day, Musumeci: "Entro settembre saranno vaccinati tutti i siciliani"

«Entro la metà di settembre 2021 saremo in grado di vaccinare tutti i siciliani di età superiore ai 16 anni». Lo ha detto il presidente della Regione Nello. Musumeci, nel corso delle operazioni all’Ospedale Civico di Palermo per il Vax Day.

Il primario del pronto soccorso dell’ospedale Civico di Palermo Massimo Geraci, 52 anni, è stato il primo medico vaccinato in Sicilia in occasione del Vax Day. La somministrazione del vaccino Biontech Pfizer è avvenuta nel padiglione 24 dello stesso ospedale, dopo la firma del consenso informato da parte del medico. Subito dopo il dottore Geraci saranno sottoposti al vaccino altri 55 sanitari e 30 anziani delle Rsa, così come prevede il Piano nazionale messo a punto con la Regione.

© Riproduzione riservata