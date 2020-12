"In Sicilia in via di definizione l'iter per effettuare i tamponi rapidi negli studi dei medici di famiglia". Lo ha detto Luigi Galvano, segretario regionale della Fimmg, Federazione italiana medici medicina generale.

"In questo momento registriamo una frattura sociale: fra giovani e meno giovani - ha sottolineato il medico -. Serve una presa di coscienza da parte di tutti noi sulla emergenza coronavirus".

