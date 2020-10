Giulia Bongiorno colpita da lastra di marmo in Aula, l'uscita dal tribunale con la sedia a rotelle

Piccolo incidente in Aula per Giulia Bongiorno durante l’udienza preliminare di Matteo Salvini per il caso Gregoretti. Una piccola lastra di marmo - viene riferito - è caduta sulla gamba dell’avvocato del segretario leghista che è stata soccorsa da sanitari che le hanno portato del ghiaccio.

A fine udienza, come si vede dalle immagini, la legale si è allontanata su una sedia a rotelle dopo l’infortunio. Ha annunciato una interrogazione parlamentare sullo stato degli uffici giudiziari.

"Giulia Buongiorno entra in tribunale con le sue gambe ed esce in sedie a rotelle. E’ surreale che una lastra di marmo sia finita sulla caviglia di un avvocato. E’ stata soccorsa immediatamente dagli operatori del 118. Chiedo al ministro Bonafede se in un tribunale della Repubblica si stacchino lastre di marmo. Si chiuderà un processo e se ne aprirà un altro. L’immagine che diamo all’Italia al resto del mondo è particolare". Lo ha detto Matteo Salvini in conferenza stampa a Catania.

