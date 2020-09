Oltre 7 chili di droga nel laboratorio a Villafrati, arrestato pusher di Castelvetrano

Aveva costruito un laboratorio della droga nella sua casa a Villafrati. I carabinieri, insieme al personale dello Squadrone Eliportato Cacciatori Sicilia, sono intervenuti in contrada Mulinazzo dove hanno sequestrato quasi 7 chili di marijuana e una piccola serra con venti piante di oltre 2 metri cariche di infiorescenze ed arrestato un pusher 56enne di Castelvetrano, con precedenti di polizia. L'accusa è di produzione, traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

In casa l’uomo aveva allestito un vero e proprio laboratorio, attrezzato per la produzione e la lavorazione della droga. Insieme allo stupefacente sono stati posti sotto sequestro varie attrezzature e materiali utilizzati per la lavorazione e la trasformazione.

L’arrestato, come disposto della procura della Repubblica di Termini Imerese, è stato condotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida; la droga sequestrata è stata inviata al Reparto Operativo di Palermo per le analisi di laboratorio.

Questa mattina il gip Claudio Bencivenni, nel convalidare l’arresto, ha disposto la misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Lo stupefacente rinvenuto essiccato, immesso nel mercato del dettaglio, avrebbe fruttato oltre 60mila euro.

