Inferno di fuoco in Sicilia. Fiamme ad Altofonte, con 400 persone sfollate, a San Vito Lo Capo e non solo. Interventi dei vigili del fuoco, del corpo forestale e non solo, che sono andati avanti per tutta la notte e che sono continuati per tutta la mattina, come si può vedere nel video.

