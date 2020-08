Influenza, Federfarma: "Quest'anno più che mai fondamentale vaccinarsi"

"Quest'anno più che mai è fondamentale potersi vaccinare contro gli effetti collaterali dell'influenza stagionale". Lo dice Roberto Tobia, segretario nazionale e presidente provinciale di Federfarma, dopo l'allarme lanciato in tutta Italia sulla carenza di dosi.

Con la risalita della curva di contagi da Covid-19, quest'anno in tantissimi ricorreranno alla vaccinazione volontaria antinfluenzale, in quanto i soggetti colpiti potrebbero essere ancora più esposti al rischio di contrarre anche l’infezione da Coronavirus, mentre è necessario potere differenziare le due sintomatologie che presentano aspetti comuni.

Tuttavia, Federfarma ha lanciato l’allarme per le quote di popolazione attiva non comprese nelle fasce protette (in Sicilia il 25%, pari a 1,2 milioni di cittadini) che rischiano di non potersi vaccinare.

