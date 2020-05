Corruzione nella sanità, passaggi di denaro e "aggiustamenti" delle gare: "Abbiamo cambiato la busta"

Terremoto nel mondo della sanità siciliana. Dieci le persone arrestate, tra questi spiccano Antonino Candela, l'ex manager dell'Asp 6 di Palermo e attuale coordinatore dell'emergenza Covid in Sicilia, finito ai domiciliari, e Fabio Damiani, ex responsabile della Centrale unica di committenza della Regione, oggi dirigente generale dell’Asp 9 di Trapani, finito in carcere.

Nelle intercettazioni emergono i passaggi di denaro e gli aggiustamenti delle gare. Gli incontri avvenivano in varie parti della città.

"Ricordati che la sanità è un condominio, io sempre capo condominio rimango", dice Candela senza sapere di essere intercettato. E ancora nelle intercettazioni ambientali e telefoniche si parla di aggiustamenti: "Abbiamo cambiato la busta" e di spartizioni "I 100 li dividiamo in due".

