Coronavirus, il nuovo appello delle future mamme: "Vogliamo i mariti al nostro fianco"

“Vogliamo i mariti al nostro fianco”. Prosegue la “battaglia” delle mamme in dolce attesa e in procinto di mettere alla luce un neonato al tempo del Coronavirus che chiedono al loro fianco i papà in uno dei momenti più importanti della vita come la nascita di un figlio.

In queste ultime ore è stata inviata anche una lettera all’assessore alla Salute Ruggero Razza:

“A scriverLe questa lettera sono le partecipanti del Corso Pre-Parto dell’Istituto di Fisiochinesiterapia Candia, insieme con la nostra istruttrice, Anna Romano, e ai nostri mariti e compagni, padri dei bambini che portiamo in grembo e che presto nasceranno - si legge nella lettera -. Le scriviamo perché in questo momento difficile e delicato di emergenza sanitaria, ci troviamo ad affrontare un ulteriore momento altrettanto difficile e delicato, qual è il parto.

E in questo momento, partorire fa ancora più paura e per tante ragioni. Oltre alla paura del contagio da un virus di cui ancora si conosce ben poco, si aggiunge anche la paura della solitudine, dell’abbandono, dell’assenza di chi vorremmo vicino durante il travaglio e nel momento in cui nascono i nostri figli. Chiediamo questo, affinché in questo mondo, così strano e dolorosamente provato da questa emergenza, possano almeno nascere bambini e genitori insieme”.

