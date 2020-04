Coronavirus, Conte sulla fase 2: "Convivenza con il Covid ma contagio potrebbe risalire, tenere le distanze"

«Stiamo contenendo la diffusione della pandemia. Questo è un grande risultato. Gli italiani hanno dimostrato forza e coraggio». Lo ha detto il premier Giuseppe Conte, presentando il nuovo dpcm per la "fase due", che partirà per il 4 maggio. «La curva del contagio potrebbe risalire nella fase due. Occorrerà un comportamento responsabile. Se ami l'Italia mantiene le distanze», dice il premier.

«Dobbiamo scacciare via la rabbia, il risentimento e cercare di fare il meglio per consentire la ripresa - ha detto Conte -. Ci aspetta una sfida dura, dobbiamo rimboccarci le maniche. Non mi tiro indietro, ora riforme per ripartire», afferma parlando della fase due. Sulle mascherine: "Costeranno 50 cent a pezzo, quelle chirurgiche, toglieremo l'Iva".

