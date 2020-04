"25 aprile - io resto libero": il video della grande festa nazionale

Ecco la diretta nazionale, in onda anche su Tgs, di "25 aprile - io resto libero", la grande festa virtuale per celebrare l'anniversario della Liberazione. L'evento, aperto con l'Inno di Mameli cantato da Tosca, propone gli interventi di Carla Nespolo, presidente dell'Anpi (associazione nazionale dei partigiani d'Italia), di Maria Lisa Cinciari Rodano, staffetta partigiana e Sara Diena, di Fridays for Future Italia.

«Una maniera diversa - dicono gli organizzatori - per festeggiare la Liberazione in tempi di coronavirus, per guardare al futuro con speranza e coraggio. Per sentirsi uniti con gli hashtag #iorestolibero e #iorestolibera». Da tutto il Paese arriva il contributo degli artisti italiani.

