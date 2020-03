Coronavirus, in un video i consigli per utilizzare in sicurezza ascensore e scale mobili

Qual è il modo più sicuro per viaggiare sull’ascensore in questo periodo di emergenza da COVID-19? Quali comportamenti sono consigliati? Anacam, l’associazione nazionale imprese di costruzione e manutenzione ascensori, ha realizzato un video per spiegare cosa fare e a cosa bisogna stare attenti quando si prende l’ascensore, quando si utilizzano scale e scale mobili ma anche quando si deve entrare in uno stabile.

“La parola d’ordine naturalmente è #restateacasa – ha detto il presidente nazionale di Anacam Andrea Codebò – ma nel caso in cui vi fosse la necessità di uscire, allora meglio seguire pochi ma preziosi suggerimenti per cercare di limitare il contagio. Potrebbero sembrare indicazioni scontate, quasi banali. Tuttavia è bene non abbassare mai la guardia, nemmeno quando si indossano guanti e mascherine o quando gli ambienti sono stati sanificati”.

