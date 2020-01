Palermo-Catania ad ostacoli, pullman nelle strade con i trattori

L'interruzione sulla Palermo-Catania costringe spesso e volentieri i mezzi pesanti a degli itinerari non certo comodi, per autobus e camion. Come si può vedere da questo video amatoriale mandato da una nostra lettrice, Alessandra Canto, il percorso per arrivare a Palermo (in questo caso con partenza da Siracusa) è, letteralmente, un percorso fatto insieme ai trattori. E' anche vero che di itinerari ce ne sono più di uno, ma si resta sempre nella precarietà.

Quello che è certo è che è attivo un filtraggio presso lo svincolo di Resuttano, lungo l'autostrada A19 "Palermo-Catania", per tutti i veicoli diretti a Catania.

Come noto, a seguito delle verifiche strutturali eseguite sul viadotto Cannatello e nelle more del completamento dei lavori già avviati sulla stessa opera d'arte, nello scorso mese di maggio era stata disposta l'interdizione al transito ai mezzi eccedenti le 32 tonnellate.

L'attuale stato di usura costatato a seguito di recenti indagini effettuate sulle strutture del viadotto, presumibilmente causata dalla violazione, da parte di alcuni autotrasportatori, della prescrizione imposta malgrado i controlli effettuati dagli organi di Polizia preposti, ha reso necessaria, la scorsa settimana, l'istituzione di una nuova limitazione al transito dei mezzi riducendo il limite di massa complessiva a 3,5 tonnellate.

L'Anas nei giorni scorsi ha suggerito un ulteriore percorso, che prevede l’uscita allo svincolo di Tremonzelli e, dopo avere percorso le strade statali 120 e 117, il rientro in autostrada allo svincolo di Enna.

Tale itinerario alternativo consigliato sostituisce quello in vigore negli ultimi sette mesi, con uscita allo svincolo di Resuttano e rientro allo svincolo di Cinque Archi, istituito in accordo con gli enti gestori delle strade interessate, e su cui Anas aveva effettuato interventi di manutenzione localizzati pur se non di propria competenza.

