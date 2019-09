L'ex deputato M5s Ciaccio guarisce dal tumore e scrive una canzone per moglie e figlio

Tre anni esatti l'ex deputato del M5S Giorgio Ciaccio era al settimo cielo; sposato da pochi anni, stava per diventare padre ma ad un certo punto, un tumore sembrava spegnere ogni suo sogno. Nel settembre del 2016 venne infatti colpito da un tumore al rene e dal Linfoma di Hodgkin.

Ciaccio, però, non si è mai arreso, ha visto nascere il figlio, ha lottato accanto alla moglie ed è guarito. In questi giorni ha deciso di pubblicare su youtube un video dedicato alla donna che ha avuto accanto in questi terribili anni e al bimbo. Un gesto, come lui stesso descrive, per ringraziare le due persone più importanti della sua vita e per lanciare un messaggio: mai smettere di lottare.

"Ho realizzato questo video per le persone che amo - scrive su Facebook -. Ho realizzato questo video per fare capire a mia moglie e mio figlio che per me sono importanti. Ho realizzato questo video per ricordare a me stesso il "perché" non debba mai smettere di mollare. Ho realizzato questo video perché un giorno mio figlio sappia che suo padre non ha mai smesso di lottare anche nelle situazioni più difficili. Ho realizzato questo video anche per tutti coloro che hanno lottato o stanno lottando contro il cancro. Ho realizzato questo video per far riflettere tutta quella gente che perde tempo per questioni banali. Ho realizzato questo video per regalare a tutti coloro che mi conoscono un'emozione. Un'emozione che spero possa far riflettere. Un'emozione che - conclude - possa unire tutti a volersi bene e a godersi con gioia questa splendida vita".

© Riproduzione riservata