“Il teorema della felicità”, in Canada il film diretto da Luca Fortino a Palermo

Un piccolo assaggio in attesa dell’arrivo nelle sale cinematografiche nel 2022 lo si può avere con il primo trailer del film “Il teorema della felicità”, scritto e diretto da Luca Fortino.La società di produzione canadese Odflix e l’italiana Dorado Pictures hanno anche annunciato che dalla prossima settimana questo primo trailer breve di circa 100 secondi sarà nelle sale canadesi, facendo pregustare l’attesa dell’arrivo del film, girato a Palermo nel mese di settembre del 2020, la cui storia è interpretata da un cast composto sia da nomi importanti che spiccati professionisti fra cui Andrea Tidona, Orio Scaduto, Marie Ange Barbancourt, Anna Attademo e Francesco Russo. Insieme a loro, il giovane talento Antonio Tancredi Cadili, per la prima volta sullo schermo in un ruolo tanto difficile quanto delicato.

Un film che parla di felicità e di come raggiungerla, invitando a rafforzare il concetto della famiglia e che riporta a quei valori che dovrebbero costituire le radici di ogni uomo.Determinante la sensibilità nel portare sul grande schermo una storia così forte da parte del regista Luca Fortino, già conosciuto per aver conseguito la qualifica di film D’Eessai al MIBACT con “Tienimi stretto”, vincitore come miglior film all’International Epizephiry film festival, proiettato altresì al Parlamento Europeo e per la partecipazione al Festival di Cannes con “Silent night”. Il regista è attualmente impegnato nella pre-produzione di un film di genere distopico, dal titolo “Segnali dal cielo”, il cui primo ciak sarà ad aprile 2022, anno in cui è prevista la produzione di un secondo importantissimo film. La meravigliosa colonna sonora de “Il Teorema della Felicità” è di Francesco Perri, compositore per il cinema e direttore d’orchestra con oltre 500 concerti in giro per il mondo. L’uscita nelle sale cinematografiche è stata prevista dalla nota distribuzione canadese “Cinémas Guzzo les Films” per il 2022.

