Checco Zalone batte la Pausini: il videoclip di "Immigrato", miglior canzone ai David di Donatello

Checco Zalone batte Laura Pausini ai David di Donatello. La sua "Immigrato" infatti è stata premiata come miglior canzone originale. Il brano è colonna sonora della pellicola del comico pugliese, "Tolo tolo", al 25esimo posto nella lista dei "film con maggiori incassi del 2020 a livello mondiale".

Il film è ambientato in Marocco, in Kenya (Watamu), a Malta e in Italia. "Tolo tolo" è stato accolto favorevolmente dalla critica, che lo ha addirittura accostato alle commedie all'italiana come quelle di Alberto Sordi e Dino Risi.

La canzone "Immigrato" invece è stata spesso accostata al celebre brano "L'italiano" di Toto Cutugno e segue la giornata di un italiano medio (Checco) a cui un immigrato chiede continuamente l'elemosina, al supermercato, al distributore di benzina e al semaforo.

Una vittoria quella di Checco Zalone giunta quasi a sorpresa, considerato che in nomination come miglior canzone c'era anche "Io sì" di Laura Pausini.

