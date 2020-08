Assassinio sul Nilo, Kenneth Branagh torna alla regia e nel ruolo di Hercule Poirot

Kenneth Branagh torna alla regia e nei panni di Hercule Poirot in "Assassinio sul Nilo". È uscito il trailer del nuovo film tratto dal romanzo dalla regina del giallo Agatha Christie nel 1937.

Dopo il successo "Assassinio sull'Orient Express", Branagh ci riprova con una storia già portata sul grande schermo nel 1978. Cast di star in quell'occasione con Bette Davis, Mia Farrow, Angela Lansbury, Peter Ustinov e David Niven. La pellicola di Branagh, di cui ancora non è stata fissata la data d'uscita, non è da meno. Nel cast compaiono infatti l'attrice e modella israeliana Gal Gadot, la quattro volte candidata all’Oscar Annette Bening, Russell Brand, Ali Fazal, Dawn French, Armie Hammer, Rose Leslie, Emma Mackey, Sophie Okonedo, Jennifer Saunders e Letitia Wright.

Un mistery-thriller ambientato su un battello a vapore in Egitto dove una vacanza, una luna di miele, si tinge di rosso sangue. Una storia di passione e gelosia sullo sfondo del deserto e delle spettacolari piramidi di Giza.

