Il film di Tgs, stasera va in onda "Pretty Woman"

Un nuovo e romantico appuntamento con il cinema di Tgs. Va in onda questa sera, 25 giugno, alle 21,40 il film di Garry Marshall che ha portato alla ribalta Julia Roberts facendole guadagnare persino una candidatura agli Oscar del 1991 come migliore attrice protagonista.

Parliamo ovviamente di "Pretty Woman", tra i più grandi successi del genere con un Richard Gere in stato di grazia.

La trama. Edward Lewis è un affarista miliardario: la sua strategia lavorativa consiste nell'acquistare compagnie con difficoltà economiche, sull'orlo del fallimento, per poi rivenderle in piccole parti, in modo che il ricavo di vendita sia di gran lunga superiore al costo sostenuto per l'acquisto.

Mentre si trova sulla Hollywood Boulevard per chiedere indicazioni, incontra una giovane prostituta di nome Vivian Ward, che si dimostra disposta ad aiutarlo in cambio di una piccola somma di denaro. Saliti in macchina, i due raggiungono l'hotel dove doveva recarsi Edward e passano la notte insieme.

Il giorno dopo Edward propone alla ragazza un "affare": restare con lui per l'intera settimana a un prezzo da capogiro. La ragazza, senza troppe reticenze, accetta. Oltre alla cifra che dovrà pagare, Edward si impegna anche a comprarle qualche vestito da indossare durante una cena di affari.

© Riproduzione riservata