La Dea Bendata, Leo e Accorsi per la prima volta insieme grazie ad Ozpetek

Edoardo Leo e Stefano Accorsi per la prima volta insieme sul set del nuovo film di Ferzan Ozpetek "La Dea Fortuna". In sala il prossimo 19 dicembre, racconta dell'amore tra Arturo e Alessandro nato 15 anni fa. In crisi da tempo, la loro vita verrà stravolta dall'arrivo di due bambini di 9 e 12 anni figli della migliore amica di Alessandro, Annamaria (Jasmine Trinca), che deve affrontare alcuni problemi di salute. La presenza dei due bambini non farà che risvegliare e consolidare il loro rapporto

"La dea Fortuna è un segreto, un trucco magico - si sente nel trailer -. Come fai a tenere per sempre con te qualcuno a cui vuoi molto bene? Devi guardarlo fisso, prendi la sua immagine, chiudi di scatto gli occhi, li tieni ben chiusi. E lui ti scende fino al cuore e da quel momento quella persona sarà per sempre con te".

I due attori impegnati nel tour promozionale del film, ospiti di Silvia Toffanin a Verissimo, hanno raccontato di aver trovato subito grande complicità durante le riprese. Tanti infatti i momenti esilaranti sul set diviso tra Roma e la Sicilia, in particolare a Villa Valguarnera a Bagheria.

