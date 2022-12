Torneo delle regioni, la Sicilia schiera le sue rappresentative: gli under 15 fanno ben sperare

Dopo quattro anni di attesa ritornano le amichevoli delle rappresentative di calcio siciliane. A scendere in campo è stata, oggi pomeriggio, l’under 15 guidata in panchina da Daniele Di Salvo che, in preparazione al Torneo delle regioni che si svolgerà in Piemonte ad aprile, ha affrontato i pari età del Palermo.

Per il tecnico siciliano è stata l’occasione per conoscere meglio i propri giocatori e per continuare a costruire un gruppo compatto e solido dopo la fase di selezione dell’ultimo mese. Per la cronaca la partita, disputata allo Sport village di Palermo, si è chiusa sul risultato di 4-2 per la compagine rosanero (nel video alcune fasi del match). Ad assistere alla gara c'era il presidente del Comitato regionale Sicilia della Lnd Sandro Morgana che ha analizzato positivamente questo primo match.

«Non c’è dubbio che ci sono valutazioni positive da questo primo test amichevole – ha sottolineato il massimo dirigente regionale – abbiamo giocato contro una squadra molto forte: il Palermo sta facendo un bel campionato under 15 nazionale, quindi, credo che il consuntivo di questa gara sia certamente positivo. Ho visto delle belle individualità e bisognerà certamente completare l’organico, c’erano anche molte assenze ma tutto sommato possiamo essere soddisfatti. Stiamo partendo con il piede giusto e sono molto fiducioso, per ora e per il futuro».

Per il prossimo Torneo delle regioni le formazioni siciliane juniores - under 19, Allievi – under 17, giovanissimi –under 15 e femminile – under 23 sono state inserite nel girone B con Piemonte Valle d’Aosta, Marche e Basilicata.

