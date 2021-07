"Sono orgoglioso di aver riprodotto un gol che faceva spesso mio padre". Lo ha detto Federico Chiesa durante la conferenza stampa al termine di Italia-Spagna vinta dagli azzurri ai rigori.

E parlando del compagno Ciro Immobile, Chiesa ha aggiunto: "Sapevamo che non potevamo dominare ma Ciro è stato fondamentale per aiutarci in fase difensiva quando facevamo fatica ad uscire. Ma abbiamo dimostrato di venire fuori con grinta e metà del gol è anche merito suo".

© Riproduzione riservata