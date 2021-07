Euro 2020, l'Italia vola in semifinale: l'incontenibile gioia dei tifosi da Torino a Roma

Tifosi in festa a Roma per la vittoria dell'Italia contro il Belgio. Caroselli di auto in città: dal centro storico e ai quartieri più periferici.

Cori, bandiere tricolore, trombette e clacson per festeggiare la qualificazione degli Azzurri in semifinale. Con il triplice fischio è esplosa la gioia anche nelle varie fan zone allestite a Roma. Canti, balli e abbracci tra i tanti tifosi che hanno visto la partita sui maxi schermi.

La vittoria dell'Italia, che batte il Belgio 2-1 e accede alla semifinale degli Europei, scatena la gioia dei tifosi a Torino. In tanti si sono ritrovati al fischio finale in piazza Vittorio, tra bandiere tricolori e cori, mentre le auto percorrono in carosello via Po suonando i clacson. Era da tempo che il calcio non accendeva la passione dei tifosi a Torino.

