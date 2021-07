Belgio-Italia 1-2, Lorenzo Insigne premiato dall'Uefa: è lui il migliore in campo

"È stato uno dei miei gol più importanti. Siamo in semifinale perché soffriamo tutti insieme, anche chi non gioca, ed è il mister che ha creato questo spirito".

Così Lorenzo Insigne dopo Italia-Belgio, match per il quale è stato premiato dall'Uefa come migliore in campo.

"Mi dispiace per Spinazzola - dice Insigne riferendosi proprio al premio -, perché se non si fosse infortunato avrebbe vinto questo premio anche oggi. Sono andato a consolarlo perché lì'ho visto piangere, e spero che possa recuperare perché per noi è un giocatore fondamentale".

© Riproduzione riservata