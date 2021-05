Roberto Baggio e i Mondiali '94: "Il rigore sbagliato col Brasile me lo porterò sempre dentro" - Il video

"Quel rigore sbagliato contro il Brasile me lo porterò dentro sempre". Era la finale dei Mondiali 1994 quando Roberto Baggio a Pasadena non riusciva a mettere a segno l'ultima rete, quella decisiva per portare l'Italia alla vittoria. Un racconto il suo che torna attuale in vista dell'uscita del documentario che racconta di lui, e che uscirà il 26 maggio su Netflix.

"Il Divin Codino", s'intitola così la serie che racconta la leggenda del calcio. In occasione della conferenza stampa di presentazione del documentario, Baggio è tornato indietro nel tempo parlando appunto di quel tiro andato male: "Il discorso non andrà mai archiviato. Era il sogno della mia vita calcistica - ha spiegato - non posso mettere da parte. Io ho dato il colpo finale e questa cosa l'ho vissuta malissimo. Dopo aver sognato per milioni di notti di realizzare questo sogno, poi non ci sono riuscito".

Tuttavia, "la cosa più importante resta la certezza di aver dato tutto quello che potevo dare per provare a centrare l'obiettivo".

Sul documentario che parla di lui, Baggio ha anche detto: "Non l'avrei mai fatto per scelta mia. Poi mi sono lasciato trasportare e sono felice del risultato finale. Sono stato diverse volte sul set e sono stato felice di farmi coinvolgere il più possibile".

