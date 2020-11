Torna, con un nuovo appuntamento, Tgs Studio Stadio per commentare l’attesissimo derby Palermo-Catania, al Barbera dopo sette anni. In studio con Cinzia Gizzi ed Italo Cucci, la direttrice del Teatro Biondo Pamela Villoresi e la comicità di Mary Cipolla. A tifare per il Catania Salvo La Rosa ed Enrico Guarneri. In collegamento dallo stadio Giovanni Di Marco.

