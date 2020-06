«Conosciamo la situazione particolare ma lo è per tutti non solo per noi. Questi giocatori sono tutti dei campioni e si devono adattare ad ogni scenario e sarà così fino alla fine della stagione. Dobbiamo dare tutto ed ottenere il meglio da queste gare senza il nostro pubblico o quello avversario».

Lo ha detto il tecnico del Real Madrid Zinédine Zidane.

