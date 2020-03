Dopo il successo con il Monaco, Patrick Vieira parla in conferenza stampa commentando l'attuale situazione sull'emergenza Coronavirus: "Stiamo seguendo la vicenda da vicino. E seguiremo i consigli che ci saranno dati. Noi non decidiamo ma preferiamo avere tifosi. L’atmosfera che creano allo stadio ci dà una grande mano. Poi ci sono cose più importanti. D’ora in poi attenderemo le istruzioni".

