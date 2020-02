Davide Nicola, tecnico del Genoa, mantiene basso l'entusiasmo dopo l'importante successo in chiave salvezza della sua squadra contro il Bologna.

"Nulla è decisivo, ogni giornata le cose possono cambiare. Il calcio moderno ha indotto calciatori e tifosi a ragionare in maniera diversa. Non dobbiamo sprecare energie pensando a queste cose. Noi previsioni sugli altri non le facciamo".

