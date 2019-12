L'Everton, attualmente al 16/o posto della Premier League, ha ufficializzato che Carlo Ancelotti è il nuovo tecnico della prima squadra, avendo firmato un contratto di quattro anni e mezzo, quindi fino al termine della stagione 2023-'24. Oggi sarà in tribuna a Goodison Park "come spettatore" nel match contro l'Arsenal, e da domani sarà in carica. Ecco le parole di chi conosce il nuovo tecnico dei Toffees.