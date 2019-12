Alla vigilia della sfida contro il Watford, Klopp parla del suo rinnovo al Liverpool fino al 2024: "Rimanere qui per sempre? Non ne sono sicuro. In effetti 4 anni e mezzo possono sembrare un’eternità nel calcio moderno. Non sono mai stato 9 anni in un club, sarebbe la mia storia più lunga"

