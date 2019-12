Il Napoli riparte da Gattuso: "Sono in un mare grande, devo stare attento o annego"

Parla Gattuso, nuovo allenatore del Napoli, consapevole di trovarsi in una piazza molto importante.

"Sono un uomo di mare - ha detto - ma so che qui rischio di affogare. Però il Napoli ha giocatori al 99% funzionali a quello che voglio fare e quindi ho accettato subito".

E ancora: "Sapevo che dovevo chiarirmi con Ancelotti, lui è stato un papà per me, ho fatto 400 partite con la sua gestione, abbiamo vinto tanto. Nei momenti di difficoltà è sempre stato a disposizione e oggi ne ho avuto la conferma, quando gli ho chiesto in cosa può migliorare la squadra. Ma per favore non fate paragoni, lui ha vinto tutto, io vorrei vincere il 10% di quello che ha vinto Carlo".

