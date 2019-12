Palermo-Acireale, Pergolizzi: "Ci vorrà umiltà e concentrazione"

Uno dei tanti derby siciliani in serie D ma probabilmente tra i più sentiti. Domani al Barbera va in scena Palermo-Acireale, l’ultimo precedente risale alla stagione 98/99 e fini’ 0-0.

Domani sarà tutta un’altra storia anche perché il Palermo probabilmente in questa categoria è solo di passaggio. Rosario Pergolizzi alla vigilia del match predica come sempre cautela: “Sono convinto che la partita sarà diversa da quella contro il Savoia - dice il tecnico rosanero - in quella gara fino all’espulsione eravano in partita. Contro l’Acireale ci sarà equilibrio, saranno decisivi gli episodi. Dobbiamo cercare di stare in partita, senza concedere ripartenze. Ci vuole umiltà e concentrazione”.

Lavori in corso per la formazione: “Ho provato Crivello largo a sinistra perché in prospettiva può essere utile. È normale che giocando con un grande dietro bisogna inserire un giovane nelle altre zone del campo. A me piace provare. Campioni d’inverno? Farebbe morale, però io penso solo all’obiettivo. Non abbiamo parlato con la società di mercato, queste tre partite saranno importanti in tal senso. Noi siamo contenti della rosa che abbiamo”.

