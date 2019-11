Udinese, l'ex rosanero Nestorovski torna al gol in Serie A

Torna al gol in Serie A l'ex rosanero Nestorovski. Anche se è un gol che, come lui stesso tiene a precisare, non è servito a regalare punti all'Udinese.

Successo in rimonta, infatti, per la Sampdoria che grazie a Gabbiadini e Ramirez ribalta il vantaggio iniziale dei friulani che pagano cara l'espulsione di Jajalo, altro ex rosanero, avvenuta ad inizio secondo tempo e che ha facilitato il compito dei blucerchiati di prendersi l'intera posta, uscendo anche dalla zona retrocessione.

